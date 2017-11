„Celou dobu jsem ve spojení s dodavatelskou firmou. Ta ten problém zanalyzovala. Došlo k hackerskému útoku, který ona odstraňuje a dává dohromady. Nicméně, my jsme hned v 19:30 zveřejnili všechny údaje na webové stránce ministerstva financí,“ řekla Schillerová Radiožurnálu.

Výpadek postihl web www.uctenkovka.cz od zhruba sedmi hodin večer do půl deváté.

Útokům čelilo Česko už dříve

O jaký typ útoku se jednalo, není v tuto chvíli jasné. S největší pravděpodobností však šlo o hackerskou techniku DDoS (Distributed Denial of Service). Ta má vždy stejný scénář. Stovky tisíc počítačů začnou přistupovat v jeden okamžik na konkrétní server. Ten zpravidla nezvládne tak vysoké množství požadavků zpracovat a spadne. Pro běžné uživatele se pak takto napadená webová stránka tváří jako nedostupná.

Stejnému typu útoku čelily na konci října – během volebního víkendu – prezentační volební weby volby.cz a volbyhned.cz. Ty byly tehdy nefunkční 2,5 hodiny.

Masivním útokům typu DDoS čelily v roce 2013 některé další tuzemské servery. Směrovány byly nejprve na zpravodajské weby, potom na portál Seznam.cz, servery bank a telefonních operátorů.

Podle bezpečnostních expertů šlo tehdy o největší kybernetický útok v celé historii Česka. [celá zpráva]

O co se hraje v Účtenkovce

Do prvního kola Účtenkovky se zapojilo kolem pěti procent Čechů, dohromady registrovali přes 11 miliónů účtenek. Losovalo se z účtenek ze systému EET zaregistrovaných do hry v době od začátku října do neděle 12. listopadu. Generátor náhodných čísel vybral 21 tisíc výherních kódů. [celá zpráva]

Od 1. listopadu mohou soutěžící registrovat účtenky ze svých listopadových nákupů do slosování, které bude 15. prosince, a kde se bude znovu hrát o 21 025 výher včetně automobilu. Ceny jsou hrazeny z veřejných peněz.