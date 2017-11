„Ve virtuálním světě jsme dnes jako doma. Především pro nejmladší generaci je představa dne bez mobilu, tabletu či počítače naprosto nereálná. S pohybem v on-line prostředí také výrazně roste využívání platebních karet a plateb realizovaných prostřednictvím internetu. S tím vším narůstá význam téma kyberbezpečnosti, které Češi zatím podceňují,“ varoval Tomáš Hládek, odborník na kyberbezpečnost ČBA.

Podle něj je jedním z největších problémů současnosti fakt, že lidé nemění hesla k PC a různé PIN kódy. Doporučenou frekvenci změny jednou za 3 měsíce dodržuje jen necelá pětina Čechů (17 %), jednou za rok si své heslo změní 27 % respondentů a více než polovina (51 %) mění svá hesla méně než jednou za rok nebo dokonce vůbec ne.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.

Hackerskému útoku čelil každý desátý Čech

Česká národní banka monitoruje vybraná kritéria bezpečného chování na internetu poslední čtyři roky v tzv. Indexu bezpečnosti ČBA. Ten je aktuálně na úrovni 59 %, což je nejméně od roku 2013. Jedním z hlavních důvodů poklesu je právě fakt, že lidé nemění hesla.

Dále jsou to pak rostoucí hackerské útoky, se kterými se setkal každý desátý Čech. Ty nejsou výjimkou ani na sociálních sítích, přitom 72 % respondentů nevnímá tyto sítě – například Facebook, LinkedIn či Twitter – za rizikový nástroj.

Lidé také často podceňují zabezpečení svého mobilního telefonu. „Digitální svět je mocný sluha, usnadňuje nám v řadě ohledů každodenní život, může skýtat ale i řadu rizik. Heslo je často jedinou složkou zabezpečení, která ještě může odvrátit napadení konkrétního uživatele, je proto důležité věnovat mu pozornost. Používat slabá hesla nebo dokonce jedno stejné heslo pro několik účtů je rizikové a tito uživatelé si zadělávají na zbytečné problémy,“ podotkla Radka Vařechová, bezpečnostní analytik CSIRT.CZ.