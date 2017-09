Konec prázdnin přinesl novou vlnu nebezpečných e-mailových příloh, které mohou ohrozit počítače a další zařízení a stahovat do nich další škodlivé kódy. Téměř každou čtvrtou internetovou hrozbou, již v srpnu zachytila antivirová společnost ESET, byl malware JS/Danger.ScriptAttachment. Dlouhodobě jde o nejčastější kybernetické nebezpečí, kterému čelí čeští uživatelé internetu. Oproti červenci jeho výskyt v Česku ale viditelně posílil.

„JS/Danger.ScriptAttachment detekujeme již více než rok jako nejčetnější hrozbu, jejíž podíl se v jednotlivých měsících mění, ale neustále se drží na první příčce mezi nebezpečnými kódy. Zákeřnost tohoto kódu spočívá především v tom, že dokáže do napadeného zařízení stahovat malware, aniž by si toho uživatel všiml,“ upozorňuje technický ředitel společnosti ESET Miroslav Dvořák.

„Nejnebezpečnější v tomto ohledu může být ransomware, který zašifruje obsah napadeného zařízení a požaduje po oběti výkupné za opětovné zpřístupnění dat,“ dodává.

Výkupné nemusí vést k odšifrování dat

Ransomware je největší internetovou hrozbou současnosti. Nenapadá pouze počítače, stále častěji se objevují i verze zaměřené na tablety a smartphony. Někteří útočníci zašifrovaná data neodšifrují ani poté, co jim oběti zaplatí výkupné. To se obvykle pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Mezi škodlivé kódy, které mohou do zařízení stáhnout ransomware, patří i druhý v srpnu nejčastěji zachycený malware JS/TrojanDownloader.Nemucod. Šíří se podobně jako JS/Danger.ScriptAttachmen přílohami nevyžádaných e-mailů. Během srpna představoval 8,23 procenta všech detekcí společnosti ESET v České republice.

Uživatele českého internetu v srpnu ohrožoval i JS/Adware.AztecMedia. Jde o adware, který v internetovém prohlížeči otevírá nevyžádaná okna s reklamou a v některých případech dokáže dokonce i změnit domovskou stránku internetového prohlížeče. Naopak pominula hrozba od trojského koně JS/Chromex.Submeliux, který se v červenci dotahoval na nejčetnější malware JS/Danger.ScriptAttachment a aspiroval na největší internetovou hrozbu v Česku.

10 nejčastějších internetových hrozeb v srpnu podle společnosti ESET: