Nově objevený škodlivý kód se jmenuje SpyDealer. „Po oběti požaduje 50 dolarů (1200 Kč), jinak prý uvolní její osobní údaje, včetně fotografií, historie webových stránek a textových zpráv,“ uvedl Pavel Bašta, bezpečnostní analytik CSIRT.CZ, který je provozován sdružením CZ.NIC.

„Podle pracovníků McAfee SpyDealer krade data z aplikací Facebook, WhatsApp a Skype. Uživatelé napadených zařízení jsou informováni, že pokud do 72 hodin nezaplatí, budou jejich osobní data poslána všem kontaktům v telefonním a e-mailovém seznamu,“ doplnil Bašta.

Virus se dostal do oficiálního obchodu

Bezpečnostní pracovníci navíc zjistili, že zmiňovaný škodlivý kód se podařilo útočníkům propašovat i do oficiálního obchodu Google Play. Konkrétně jej obsahovaly aplikace „Wallpapers Blur HD“ a „Booster & Cleaner Pro“. Ty však již nyní nejsou v oficiálním obchodu ke stažení.

Vyděračské viry cílí na mobilní zařízení, tedy na chytré telefony i počítačové tablety, stále častěji. V průběhu prvních tří měsíců tohoto roku se objem mobilního ransomwaru více než ztrojnásobil.

V prvním čtvrtletí letošního roku tak množství detekovaných souborů mobilního ransomwaru vystoupalo na číslo 218 625. Přitom ještě na konci loňského roku bylo detekováno pouze 61 832 mobilních vyděračských virů.

Útočí stejně jako na PC

Vyděračské viry se chovají na napadených mobilech stejně agresivně jako na klasických počítačích. Dokážou zašifrovat celou paměť zařízení a smartphone nebo tablet uzamknou tak, aby jej nebylo možné používat.

Za zpřístupnění uložených dat pak požadují výkupné. To se často může pohybovat v řádech několika tisíc korun. Přitom ani po zaplacení zmiňované částky uživatelé nemají jistotu, že se k uloženým datům skutečně dostanou. Podvodníci totiž v některých případech jednoduše vezmou peníze a už se nikdy neozvou.

Výkupné by tedy uživatelé neměli platit nikdy. Jedinou šancí, jak se k zašifrovaným datům dostat, je zařízení odvirovat. To ale není vůbec jednoduchý proces a v některých případech se to nemusí ani podařit.