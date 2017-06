První známý ransomware byl objeven v roce 1989 pod názvem „AIDS trojan“. Autorem byl Joseph Popp, jehož software prohlašoval, že určitému softwaru v počítači vypršela licence, zašifroval soubory na disku a vyžadoval po uživateli platbu ve výši 189 dolarů firmě PC Cyborg Corporation za odemknutí systému.

Popp byl následně prohlášen za duševně chorého, aby nemusel stanout před soudem. Slíbil příspěvky, které vydělal svým malwarem, na podporu výzkumu AIDS.

Výběr známých kybernetických útoků s použitím ransomwaru z posledních let (řazeno chronologicky):

WinLock – V srpnu 2010 ruské úřady zatkly deset osob napojených na ransomwarového červa známého jako WinLock. Bez použití šifrování zamezil přístupu do systému zobrazením pornografických obrázků a vyzval uživatele k zaslání prémiové textové zprávy za cenu okolo deseti dolarů. Za tuto zprávu uživatel získal kód, který mohl být použit k odemknutí počítače. Podvod zasáhl mnoho uživatelů v Rusku a v sousedních zemích, hackerská skupina údajně takto získala okolo 16 miliónů dolarů.

Reventon – Další ransomware se začal šířit v roce 2012. Zobrazil na obrazovce varování, že uživatel použil počítač pro nějaký druh nelegální činnosti, například pro stahování softwaru bez licence či dětské pornografie. Žádal výkupné za odblokování. Šířil se zejména v západní Evropě a v USA. V únoru 2013 byl v Dubaji zatčen ruský občan, který měl mít napojení na Reventon, později bylo zatčeno dalších deset osob.

CryptoWall nebo CryptoLocker – Poprvé byl zaznamenán v září 2013. Od té doby, nejprve v anglicky mluvících zemích a následně i v dalších státech, bylo nakaženo několik tisíc počítačů. Hackeři za zpřístupnění klíče v anglicky mluvících zemích nejčastěji žádali částku kolem 300 dolarů či eur, v Česku to obvykle bylo kolem 10 000 korun, případně dvojnásobek při nedodržení platby v časovém limitu.

Fusob – Další ransomware s názvem Fusob se šířil od dubna 2015 do března 2016 do mobilních telefonů, požadoval výkupné ve výši od 100 do 200 dolarů. Nejvíce uživatelů (na 40 procent) bylo zasaženo v Německu, méně v Británii a USA.

WannaCry – Škodlivý software ransomware pojmenovaný jako WannaCry nebo WanaCrypt0r 2.0 letos v květnu napadl 300 000 počítačů ve 150 zemích světa (asi 600 v ČR). Asi nejmasivnější útok obdobného druhu napadl jednotlivé uživatele, ale také univerzity, nemocnice, dráhy a řadu dalších společností. Za obnovení přístupu požadoval výkupné ve virtuální měně v hodnotě od 300 do 600 dolarů (až 14 000 korun). Útok vedl k nárůstu cen akcií firem zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Podle posledních zpráv jsou autoři programu z Číny, původně se spekulovalo o severokorejské stopě.

ExPetr nebo Petya – Nový škodlivý software, který analytici společnosti Kaspersky Lab nazvali ExPetr, zasáhl v úterý řadu podniků a institucí v celém světě včetně ČR. Obzvlášť tvrdě byly zasaženy Ukrajina a Rusko, útoky hlásí rovněž firmy ze západní Evropy a Spojených států. Česká republika je podle antivirové společnosti Eset devátým nejvíce postiženým státem. Hackeři podle Esetu žádají od svých obětí platbu 300 dolarů (zhruba 7000 Kč), jinak napadené a zašifrované zařízení neuvolní.