Tři čtvrtiny respondentů považují pravidelnou změnu hesla pro vstup do internetového bankovnictví za důležitou. Téměř 70 procent lidí neotevírá přílohy z e-mailů neznámých adresátů a přes 93 procent respondentů by nikomu prostřednictvím e-mailu neposkytlo důvěrné informace, jako je například číslo platební karty či heslo do internetového bankovnictví.

„To vše jsou pro nás velmi potěšující zjištění. Méně potěšující je, jak lidé tyto zásady dodržují v každodenním životě. Ukázalo se, že v mnoha případech upřednostňují pohodlí na úkor svého bezpečného pohybu na internetu,” uvedl člen představenstva ČSOB odpovědný za řízení rizik Tomáš Kořínek. Lidé si nepřipadají jako atraktivní terč pro hackera. To, že nemají na účtu milióny, ale podle něj neznamená, že jsou pro hackery nezajímaví.

Jednoduché heslo dává šanci hackerům

Podle 70 procent respondentů by se mělo heslo pro vstup do internetového bankovnictví měnit jednou nebo dvakrát za rok. Více než polovina dotázaných si svá hesla a PIN poznamenává na papír, který někteří nosí dokonce přímo v peněžence spolu s platební kartou. Ve věkové kategorii 55 až 85 let si hesla zapisují dokonce čtyři pětiny dotázaných. Lidé také často používají u různých služeb stejná nebo podobná hesla.

Jednoduché heslo dává hackerům zbytečně velkou šanci. Přitom se stačí jednou za čas pořádně zamyslet a vytvořit si silné heslo, které hackerovi vůbec nebude stát za to, aby se ho snažil prolomit, upozornil manažer bezpečnosti elektronických kanálů ČSOB Petr Vosála.

Falešné internetové bankovnictví

Jak ukázal nedávný experiment ČSOB s falešnou stránkou elektronického bankovnictví, klienti také často chybují v tom, že internetové bankovnictví navštěvují přes vyhledávače. Zde si pak v mnoha případech spletou falešný web se skutečnou stránkou internetového bankovnictví. V rámci této kampaně kliklo na falešný odkaz za měsíc více než 61 000 lidí, třetina z nich dokonce opakovaně.

Dalšímu riziku se lidé vystavují tím, že se k internetovému bankovnictví hlásí prostřednictvím nezabezpečené sítě. „Můžu mít zabezpečený počítač nejlepším antivirem, ale když se připojím k nezabezpečené Wi-Fi v kavárně nebo fastfoodu, je mi to k ničemu,” doplnil Vosála.