E-mail vytvářel dojem, že pochází od manažera vydavatelství, který si vyžádal potvrzení přihlašovacích údajů do sítě. Útočníci se poté dostali do databáze zaměstnanců firmy.

Druhý velký útok po Gmailu

Vydavatelství v oficiálním prohlášení popřelo, že by existoval byť jen náznak úniku citlivých osobních údajů. E-mailové účty zaměstnanců, jejichž data mohli útočníci získat, ale podrobí důsledné kontrole. K útoku mělo dojít již 30. března, kdy se pachatel pokusil prostřednictvím jednoho z napadených uživatelských účtů provést bankovní převod peněz, který se mu však nezdařil.

Podezřelou transakci zachytilo finanční oddělení vydavatelství, které iniciovalo rozsáhlé vyšetřování. Incident byl prozrazen ve stejnou dobu, kdy rezonovala kauza s podobným útokem na uživatele služby Gmail.

Podle nevládní organizace Internet Society by firmy jako Gannet Co měly lépe předcházet případnému průniku nežádoucích osob k citlivým datům. „Pokud chtějí minimalizovat riziko narušení dat a průniků do zařízení, musí používat nejnovější systémy zabezpečení a mít povědomí o tom, jak řešit hrozby spojené se sociálním inženýrstvím,“ prohlásil Olaf Kolkman, ředitel divize internetových technologií v organizaci Internet Society.

„Naše zpráva za rok 2016 došla k závěru, že pokud by americké firmy zavedly patřičná opatření, mohly by se vyhnout až 93 procentům všech průniků do svých systémů,“ dodal.

Ohroženy mohou být i české firmy

Úniky citlivých osobních a obchodních dat patří podle bezpečnostního experta společnosti ESET Václava Zubra mezi největší kybernetické hrozby firem, ale i různých veřejných institucí. „Mnohé organizace zcela zásadně podceňují bezpečnostní opatření. Velmi často pomíjejí bezpečnostní školení pro své zaměstnance. Přitom to je právě lidský faktor, který hraje při phishingových útocích a sociálním inženýrství hlavní roli,“ uvedl Zubr.

„Každá společnost by měla provádět minimálně jednou ročně povinná školení bezpečnosti práce na internetu pro své zaměstnance,“ dodává.