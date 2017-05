WikiLeaks v noci na neděli na twitteru zveřejnil tabulku s metadaty, v nichž je devětkrát uvedeno v azbuce jméno Georgij Petrovič Roška. Podle serveru jde o zaměstnance společnosti Evrika, která smluvně pracuje pro ruskou vládu.

Informaci zaznamenala ruská agentura RIA Novosti, podle níž WikiLeaks neupřesnil, o jakou společnost Evrika konkrétně jde. Nicméně WikiLeaks v následujícím tweetu s odkazem na článek portálu lenizdat.ru dodal, že se jedná o společnost, která získala od ruské tajné služby FSB licence k činnosti zaměřené na ochranu státního tajemství.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL