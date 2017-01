Uzamčení televizoru na vlastní kůži zažil na konci loňského roku Američan Darren Cauthon.

„Sledovali jsme film a v tom se přes celou obrazovku zobrazilo varování, že TV je uzamčena. Podvodníci se vydávali za FBI,“ prohlásil Cauthon.

Vyděračské viry označované souhrnným názvem ransomware totiž dokážou terorizovat uživatele chytrých televizorů postavených na operačním systému Android TV úplně stejně jako majitele smartphonů a klasických PC.

Family member's tv is bricked by Android malware. #lg wont disclose factory reset. Avoid these "smart tvs" like the plague. pic.twitter.com/kNz9T1kA0p