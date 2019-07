Like od Facebooku jako strašák. Firmy jsou zodpovědné za data uživatelů, rozhodl soud

Společnosti, které na své internetové stránky umístily tlačítko like (to se mi líbí) ze sociální sítě Facebook umožňující přenos osobních údajů uživatelů na americkou sociální síť, mají zodpovědnost za to, aby tyto údaje o uživatelích byly zpracovány v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů Evropské unie. Rozhodl tak Soudní dvůr Evropské unie (ESD), který reagoval na žádost německého soudu kvůli případu o ochraně osobních údajů internetového maloobchodu Fashion ID.