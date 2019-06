ČTK

"Během uplynulého půlroku jsme rozšířili nabídku Wi-Fi hlavně do běžných rychlíků," uvedl ředitel odboru dálkové dopravy Českých drah Petr Vondráček.

Internet je tak nyní dostupný například v rychlících mezi Plzní, Českými Budějovicemi, Jihlavou a Brnem, dále z Brna do Bohumína, z Prahy do Tábora nebo Českých Budějovic a také mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem a Brnem. Internet dopravce doplnil také do některých osobních vlaků s řídícími vozy, a to například na lince Plzeň–Beroun.

České dráhy letos začaly kvůli rostoucím nákladům uvažovat o možnosti omezení internetových dat ve svých vlacích. Dopravce připustil, že by mohl nově regulovat objem stáhnutých dat, připojení by mělo nadále zůstat zdarma. Mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský k tomu řekl, že se ovšem zatím podmínky používání internetu na palubách vlaků státního dopravce nezměnily a nadále jsou tak data prozatím neomezena.

Připojení k Wi-Fi nabízejí i někteří konkurenční dopravci, například RegioJet a Leo Express poskytují připojení k internetu podle svých nabídek ve všech svých vozech. Případné omezení dat zatím nezvažují.