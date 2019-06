Spotřeba dat v mobilech vzroste za pět let na 50 GB

Měsíční průměrná spotřeba dat uživatele chytrého telefonu v západní Evropě a Severní Americe se do konce roku 2024 zvýší ze stávajících osmi GB na 50 GB. Může to ale být až 200 GB měsíčně. Vyplývá to ze studie společnosti Ericsson.