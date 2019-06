Novinky, ČTK

Apple se stal dalším z řady podniků, které se postavily proti plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit 25procentní cla na další čínské zboží, jehož roční dovoz do USA se pohybuje kolem 300 miliard dolarů (zhruba 6,8 bilionu Kč).

Před novými cly již varovaly například některé americké maloobchodní společnosti. "Cla povedou ke zvyšování cen, což pocítí američtí spotřebitelé," uvedl Hubert Joly, generální ředitel firmy Best Buy, která je největším maloobchodním prodejcem spotřební elektroniky v USA.

Spojené státy a Čína od loňského roku vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují cla. Příští týden by měl Trump s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem o vzájemných obchodních vztazích jednat na summitu velkých ekonomik G20 v Japonsku.

Svět to bude stát miliardy

Zuřící obchodní válka mezi Čínou a USA, v jejímž důsledku bylo uvaleno embargo na čínského výrobce mobilů a telekomunikačních síťových prvků Huawei, bude mít velký dopad i na další technologické firmy. Svět a jednotlivé podniky tak patrně vykážou ztráty v přepočtu ve výši miliard korun každý rok, odhadují analytici.

Ředitel pro globální technologickou politiku ve společnosti Eurasia Group Paul Triolo prohlásil pro list South China Morning Post o situaci okolo společnosti Huawei: „Nikdo skutečně neví, jak tohle všechno skončí… ale víme jistě, že náklady odstřihnutí Huawei z globálního dodavatelského řetězce 5G budou v astronomické výši. Vstupujeme na nezmapované území.”

Analýza Nadace pro informační technologie a inovace (ITIF), která se věnuje možným omezením vývozu nových technologií, ukazuje, že v závislosti na přísnosti kontrol by mohly americké firmy přijít o 14 až 56 miliard dolarů z exportních prodejů v průběhu pěti let. To by ohrozilo 18 až 74 tisíc pracovních míst.

Kauza Huawei vs. USA

Mezi USA a Čínou zuří obchodní válka už od loňského roku, v jejím důsledku bylo uvaleno embargo na společnost Huawei. Americké ministerstvo obchodu minulý měsíc zařadilo čínského výrobce na černou listinu, kvůli čemuž americké podniky nesmějí bez zvláštního povolení s Huawei spolupracovat.

Podle analytiků bude mít celá kauza s největší pravděpodobností negativní dopad na společnost Huawei, výrazně klesne podíl trhu tohoto podniku. Naopak těžit z toho může jihokorejský podnik Samsung Electronics, který je aktuálně jedničkou trhu. Uvedla to ratingová agentura Fitch Ratings.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval kromě USA i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).