ČTK

Skupina SoftBank sází na technologické firmy. Prostřednictvím fondu Vision Fund, jehož hodnota se pohybuje kolem 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč), už vložila miliardy dolarů do firem, jako je WeWork, která poskytuje malým firmám sdílené fyzické i virtuální pracovní prostory, Uber nebo Slack Technologies. Ta nabízí řešení pro komunikaci v rámci pracovních skupin.

Podnik Deepcore pro investice do technologických start-upů byl založen v únoru 2018. Z prostředků, které do něj vedle SoftBank vložily i firmy jako Yahoo Japan a Dentsu nebo japonský fotbalista Keisuke Honda, šly zatím investice do méně než dvacítky začínajících firem. Jeho úkolem je vytvořit nyní fond pro investice do umělé inteligence.