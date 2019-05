ČTK

Se snahou vybudovat z ČR lídra v umělé inteligenci a inovacích počítá i Národní strategie umělé inteligence. Začátkem května ji schválila vláda. Dokument je součástí Inovační strategie ČR 2019 - 2030. "Z těch čtyřech zemí, kde by to mohlo být, tak Německo a Česká republika patří mezi horké favority. S ohledem na rozvoj Průmyslu 4.0 nám to oběma dává obrovské šance je získat," řekl Havlíček po jednání.

Bavorsko patří mezi největší partnery Česka v obchodu, inovacích i digitalizaci. Jedna třetina tuzemského celkového exportu míří do Německa a třetina z ní přímo do Bavorska. To je podle Havlíčka více než do Velké Británie nebo Francie dohromady, proto je Bavorsko pro ČR klíčové.

Vzhledem k tomu, že v Česku působí zhruba pět tisíc německých firem a investorů, mluvil Havlíček s Aiwangerem i o takzvaném duálním vzdělávání. V rámci něj se do obsahu odborných předmětů zapojují na středních odborných školách firmy. České školství zatím nemá pevně zakotvené duální vzdělávání tak, jak to funguje třeba v Německu. "Pro německé firmy je oblast duálního vzdělávání tématem číslo jedna," uvedl Havlíček. Bavorskému ministrovi potvrdil, že Česko už pracuje na ukotvení duálního vzdělávání do zákona.

Ministři spolu mimo jiné také hovořili o energetice. Havlíček k tomu uvedl, že postoj sousedních zemí a jejich energetickou politiku respektuje. V budoucím energetickém mixu České republiky ale považuje za zásadní jádro. To, že je podle ministra bezpečné, chce komunikovat i směrem k obyvatelům okolních států.