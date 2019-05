mif, Novinky

Vays je ve světě kybernetických měn uznávaným analytikem. V době, kdy se této kybernetické měně nedařilo, byl jedním z mála analytiků, který předpovídal správně růst hodnoty.

Tak dramatický skok ale sám vůbec nečekal. „Myslel jsem si, že bitcony porostou ze 4000 na 5100 dolarů (92 000 na 117 000 korun), ale realita je úplně někde jinde,“ prohlásil bývalý viceprezident J.P. Morgan.

Hranice pěti tisíc dolarů byla překročena letos v dubnu, v květnu ale přišly další velké skoky a kurz se nakonec tento týden vyhoupl až na 8000 dolarů, tedy v přepočtu 184 000 dolarů. „Byl to bezprecedentní růst. Ale to, co se teď děje, není správné. Pro tak dramatický růst nejsou objektivní důvody,“ poznamenal Vays.

Vývoj hodnoty bitcoinu během května

FOTO: David Ryneš, Novinky

Roční vývoj hodnoty bitcoinu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Masivní investice z Číny



Obává se toho, že kurz je nyní tak vysoko jen kvůli nečekaným investicím. Poukazoval přitom na názory některých kolegů, podle nichž bohatí Číňané mohutně nakupují bitcoiny, aby ochránili svůj majetek před americkými sankcemi uvalenými na některé tamní podniky.

USA zařadily například ve čtvrtek čínský Huawei na černou listinu, firma tak nenakoupí americké součástky.

Vays zdůraznil, že pro dramatickém růstu pravděpodobně nyní přijde velká korekce, hodnota nejznámější virtuální měny tedy citelně klesne. „Nasvědčují tomu další kybernetické měny, které obvykle rostly s bitcoinem, to se ale nyní nestalo,“ podotkl analytik.

Sám si však netroufl odhadnout, na jakou hranici nakonec bitcoiny klesnou. „Situace na trhu je teď tak zmatená, že bych si nejraději vzal alespoň dva týdny dovolenou,“ zavtipkoval na závěr rozhovoru.

Výkyvy kurzu v řádech stovek dolarů nejsou pro bitcoin vůbec nijak výjimečné. Evropský bankovní úřad kvůli tomu dokonce varoval spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny.