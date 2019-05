Čtvrtina Čechů je ochotná prodat své osobní informace. Může se to vymstít

Více než čtvrtina Čechů (27 procent) je ochotná na internetu sdílet své osobní údaje výměnou za to, že dostane něco zdarma. Dvě pětiny lidí by poskytly neznámému člověku za peníze kompletní přístup ke svým soukromým údajům. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kaspersky Lab.