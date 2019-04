USA přehodnotí sdílení informací se zeměmi, které použijí technologie Huawei

Spojené státy přehodnotí sdílení informací se zeměmi, které budou v budoucích sítích 5G využívat technologii čínské firmy Huawei. Podle agentury Reuters to prohlásil přední americký diplomat pro kybernetickou politiku Robert Strayer. Zároveň dodal, že nevidí rozdíl, pokud se zařízení nespolehlivého výrobce použije ve strategických či nestrategických částech sítí. Technologie Huawei mohou podle USA znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Huawei to odmítá.