mif, Novinky

„Bitcoin má skvělou strukturu. Papírové peníze jsou na odchodu, kryptoměny jsou pro peněžní transfery daleko vhodnější,“ konstatoval Musk.

Jedním dechem ale vyloučil, že by se jeho společnosti nějak zapojily do rozvoje či využívání kryptoměn. A není se čemu divit, neboť kryptoměny v poslední době rozhodně veselé období nezažívají.

Ještě před rokem se totiž jedna virtuální mince obchodovala za více než 400 000 Kč, aktuálně je to pouze okolo 88 000 Kč. Pokud by tedy Musk prodával své elektromobily za kryproměny, pravděpodobně by velmi brzy musel továrnu zavřít, jak vtipně glosoval server Market Watch.

Je však nutné podotknout, že velký nárůst hodnoty bitcoinů způsobili především amatérští investoři, kteří na virtuálních mincích chtěli rychle zbohatnout. Když jejich zájem opadl, začala hodnota rychle klesat.

Opačný postoj než Musk má k bitcoinům investor Warren Buffett. „Bitcoiny nemají vůbec žádnou vnitřní hodnotu. V zásadě jde o pouhý blud, který vesměs přitahuje pouze šarlatány,“ prohlásil známý investor v rozhovoru pro televizní stanici CNBC.

Investor Warren Buffett

FOTO: Nati Harnik, ČTK/AP

Poslední bitcoin v roce 2140

Bitcoin vytvořil anonymní vývojář vystupující pod pseudonymem Satoš Nakamoto. Dodnes se přitom neví, kdo to ve skutečnosti je. V roce 2016 se sice k autorství přiznal australský podnikatel Craig Wright, přesvědčivé důkazy ale neposkytl. Předloni byl sice za autora bitcoinu označován americký podnikatel a vizionář Elon Musk, on nicméně toto tvrzení popřel.

Atraktivní je na bitcoinech i to, že uživatel nemusí teoreticky za jejich pořízení zaplatit ani korunu. Lidé je totiž mohou těžit sami s využitím svých počítačů.

Stále nové mince totiž „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být kolem roku 2140.