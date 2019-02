Počet WiFi hotspotů se do roku 2022 zdvojnásobí na půl miliardy

Celosvětový počet WiFi hotspotů se do roku 2022 zvýší proti letošku na dvojnásobných 549 milionů. Přes WiFi „proteče” 59 procent dat z mobilních zařízení, zatímco předloni to bylo 54 procent. Vyplývá to ze studie společnosti Cisco.