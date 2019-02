Robot obsluhuje studenty, vyučující a další zaměstnance zařízení, které je podle 20minutes.fr prvním místem, kde se servis robotických kurýrů testuje v takovém rozsahu. Na projektu se podílejí francouzský gigant v kolektivním stravování, společnost Sodexo, a technologická firma Starship Technologies.

Pretty hard to miss our new friends @StarshipGMU on campus but check this video out if you haven't gotten the chance to see them in action already! https://t.co/97jH1IAqwm