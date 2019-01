mif, Novinky

„Půjde až na nulu, skutečně tomu věřím,“ prohlásil Schumacher na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Reagoval tak na vývoj kurzu v posledních měsících. Ještě před rokem se totiž jedna virtuální mince obchodovala za více než 400 000 Kč, aktuálně je to pouze okolo 85 000 Kč.

Bublina splaskla

Analytici tak vcelku správně hovoří o tom, že bublina splaskla. Jedním dechem nicméně dodávají, že navzdory velkému pádu je kurz stále ještě vysoký. Po většinu času se v posledních deseti letech totiž hodnota pohybovala pod hranicí 30 000 Kč.

Vývoj hodnoty bitcoinu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Tak velký nárůst kurzu způsobili především amatérští investoři, kteří brali bitcoin jako zajímavou možnost zhodnocení svých úspor, a tak hnali kurz velmi rychle směrem vzhůru. Když zájem polevil, přišel pád.

Investovat do kryptoměnových firem přesto hodlá dál. „Myslím si, že je to úžasná technologie. Nevěřím však tomu, že je to měna. Není založená na ničem reálném,“ uzavřel Schumacher.

Poslední bitcoin v roce 2140

Bitcoin vytvořil anonymní vývojář vystupující pod pseudonymem Satoš Nakamoto. Dodnes se přitom neví, kdo to ve skutečnosti je. V roce 2016 se sice k autorství přiznal australský podnikatel Craig Wright, přesvědčivé důkazy ale neposkytl. Předloni byl sice za autora bitcoinu označován americký podnikatel a vizionář Elon Musk, on nicméně toto tvrzení popřel.

Atraktivní je na bitcoinech i to, že uživatel nemusí teoreticky za jejich pořízení zaplatit ani korunu. Lidé je totiž mohou těžit sami s využitím svých počítačů.

Stále nové mince totiž „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 miliónů, což má být kolem roku 2140.

Více se o bitcoinech dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]