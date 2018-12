mif, Novinky

Není žádným tajemstvím, že provozuschopnost letadla mohou velmi omezit ptáci. Obzvláště když při letu zasáhnou motor, mohou být následky fatální, i když je nutné zdůraznit, že takové události jsou velmi vzácné, připomněl britský list Daily Telegraph.

Drony nicméně podle expertů představují ještě daleko větší riziko. „Každý předmět, který zasáhne letadlo, je vážná událost. Je zřejmé, že čím větší je předmět v porovnání s letadlem, tím mohou být následky horší,“ uvedl pro Daily Telegraph Saj Ahmad, hlavní analytik společnosti StrategicAero Research.

Ten připomněl také nedávný test Výzkumného ústavu při univerzitě v Daytonu. Vědci nechali narazit běžný dron Phantom 2 do křídla malého letounu Mooney M20 při rychlosti přesahující 300 km/h. Výsledky byly devastující jak pro dron, tak pro křídlo letounu, jak je vidět na videu v úvodu článku.

Kdyby se taková nehoda stala ve skutečnosti, letadlo by mohlo havarovat.

Kvůli dronu může spadnout i vrtulník



Upozornit na nebezpečnost dronů chtěla také britská BBC ve spolupráci s britskou leteckou záchrannou službou. Ti společně natočili fiktivní video, kde ukazují efekt motýlích křídel v praxi. Dron nejprve narazí do ocasního rotoru vrtulníku záchranářů, který následně havaruje a zabije několik lidí na zemi.

Jakkoliv se může zdát video nadsazené, podle některých odborníků takový scénář není vůbec nereálný.

BBC ukazuje následky tragické havárie dronu a vrtulníku

Vrtulky ostré jako nůž



Koneckonců i samotný dron může člověka klidně zabít. Rychle se točící malé vrtulky jsou totiž ostré jako nůž, na což upozornili při jednom z testů výzkumníci z dánského univerzitního programu Drone Research Lab.

Vědci namontovali jednu z karbonových vrtulek, kterými jsou drony běžně vybaveny, na speciální pojízdnou konstrukci. Tu pak nechali narazit do několikakilogramového kusu vepřového masa, což mělo simulovat případnou srážku s člověkem.

Přestože vepřová kůže je daleko silnější než lidská, vrtulka ji prořízla stejně jednoduše, jako by se zařezávala do papíru. Vrtulka se sice po chvilce zastavila, ale způsobené škody byly zřejmé, jak je vidět na zpomalených záběrech na videu níže.

BEZ KOMENTÁŘE: Co udělá vrtulka dronu s kusem masa

Jak upozornil server Tech Radar, simulovaný náraz se uskutečnil při rychlosti 9 m/s (32,4 km/h). Nejnovější drony přitom zvládají létat klidně dvakrát rychleji. Lze si snadno představit, co by takový náraz udělal s člověkem – v lepším případě by jej jen vážně poranil, v horším by se mu klidně mohl stát osudným. A právě na to se snažil dánský výzkum upozornit – drony jsou velmi populární hračka, ale zároveň i nebezpečná zbraň.

Podle výzkumníků je hlavní problém v tom, že trh s těmito bezpilotními letouny není nijak regulován. To jinými slovy znamená, že provozovat dron může bez jakýchkoli zkušeností a certifikace prakticky kdokoli.

I proto úřady a letiště mají možnost sundat drony z oblohy. Využívají se k tomu speciální pušky, bezpilotní letouny se sítí či vycvičení orli. [celá zpráva]

Kolaps na londýnském letišti

Debatu o nebezpečnosti dronů rozvířila uzavírka londýnského letiště Gatwick. Ta začala ve středu pozdě večer, když byly nad letištní plochou dva drony spatřeny poprvé. To se opakovalo nad ránem, následně kolem oběda a také později odpoledne.

Zpravodaj Sky News uvedl, že dron se objeví „pokaždé, když se letiště pokusí otevřít ranvej”. Letiště v posledním prohlášení uvedlo, že očekává pokračování problémů i v pátek. Policie vyloučila terorismus, je to podle ní „záměrný čin“ ohrožování letounů. Zatím není jasné, kdo drony řídí. Policisté po pachatelích intenzivně pátrají. [celá zpráva]

Předvánoční chaos na letišti v Londýně: Provoz paralyzovaly neznámé drony

Z letiště Gatwick mělo být vypraveno přes sedm stovek letadel.

