Česko má na 200 000 IT expertů. Stále je to ale málo

Od roku 2000 vzrostl počet IT expertů 2,5krát na téměř 200 000. Jen za poslední tři roky jich přibylo na 12 000, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Jak nicméně dokazují data ze serveru VolnáMísta.cz, je to stále málo – IT expertů je nedostatek.