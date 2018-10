ČTK

Facebook na svém oficiálním blogu uvedl, že zatím neidentifikoval subjekty zodpovědné za dezinformační operaci. Podle reportéra deníku The Washington Post (WP) Tonyho Romma zabývajícího se novými technologiemi účty nebyly napojeny na íránskou vládu.

Je to již podruhé za poslední dva měsíce, co kalifornský provozovatel největší sociální sítě světa informoval o zásahu proti íránské síti publikující materiály s cílem rozdělovat facebookové uživatele na Západě. Facebook uvedl, že identifikoval jistá pojítka s činností asi 600 íránských účtů odstraněných na konci léta.

Novou a podle všeho sofistikovanější síť odhalil bezpečnostní tým sociální sítě před týdnem a vzhledem k blížícím se americkým parlamentním volbám „jsme zakročili, jakmile jsme dokončili počáteční vyšetřování a informovali úřady v USA a Británii”. Celkem bylo odstraněno 30 stránek, 33 profilů a tři skupiny na Facebooku a 16 účtů na Instagramu.

Informace o problémových stránkách dostala ještě před jejich stažením digitální laboratoř (DFRLab) washingtonského výzkumného ústavu Atlantická rada, která ve své analýze uvádí, že dané účty vystupovaly hlavně jako američtí liberálové. Obsah namířený proti Saúdské Arábii nebo Izraeli, tedy regionálním soupeřům Teheránu, se objevoval jen v malém množství a byly jím prokládány příspěvky o rasovém napětí, policejní brutalitě a americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Jedna ze stránek pak propagovala levicová stanoviska z britské politické scény.

Taktika dezinformátorů se vyvinula

Podle DFRLab se oproti dříve identifikované operaci íránských účtů v novém případě taktika dezinformátorů vyvinula. „Tyto aktivity byly navrženy tak, aby přímo vstupovaly do politické debaty v USA a nepohybovaly se jen kolem ní. Chování těchto činitelů ukazuje, jak moc se poučili z dřívějších operací, když upřednostnili sociální média před stránkami třetích stran a mnohem více vtahovali publikum,” komentují analytici.

Nejvíce sledovaná z odstraněných stránek s názvem No racism no war (žádný rasismus, žádná válka) měla podle DFRLab přes 400 000 „lajků” a přes deset miliónů zhlédnutí svých videí. Aktivní byla už od ledna 2016. Stránka I Need Justice (potřebuji spravedlnost) však byla založena teprve v dubnu a od té doby na svých videích nastřádala bezmála 13,5 miliónů zhlédnutí.

Většina příspěvků na problematických stránkách byla polarizujícího a charakteru a mířila proti Trumpovi či Republikánské straně, DFRLab si ale všímá i dalšího proudu obsahu, který se týkal přímo amerického demokratického procesu. Některé příspěvky měly zjevně za účel zvýšit účast v nadcházejících volbách do Kongresu.

Nával propagandy



Oznámení Facebooku ukazuje, že subjekty s nekalými úmysly pokračují v propagování svých narativů na internetu a v rozdělování společností, napsal WP. Facebook se snaží čelit návalu propagandy přijímáním tisíců nových zaměstnanců a vylepšováním svých systémů, avšak potýká se s dezinformacemi ve stále sofistikovanějších podobách, shodují se WP a DFRLab. „Ruský návod je všem dostupný a více zlovolných aktérů jej bude využívat,” komentoval nejnovější vývoj nejvýše postavený demokrat v americkém senátním výboru pro zpravodajské služby Mark Warner.

Facebook zároveň uvedl, že sdílel svá zjištění o íránské operaci s dalšími společnostmi včetně Twitteru a Googlu. Prvně jmenovaná údajně ze své platformy na základě těchto informací odstranila malý počet účtů, napsal WP.