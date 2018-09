Výpadky sítí nejsou výjimečné. Za poslední rok je zažila polovina pracovníků IT

Celkem 47 procent českých a slovenských IT administrátorů zažilo v posledním roce výpadek fungování firemních sítí v důsledku bezpečnostního incidentu. Vyplývá to z průzkumu společnosti GFI Software, která se zabývá bezpečností IT infrastruktury.