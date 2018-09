"Má trpělivost je u konce. Ačkoli mě Facebook ujistil, že upraví své zbývající zavádějící podmínky služeb do prosince, trvá to moc dlouho," řekla Jourová. "Je čas k činům, už žádné další sliby. Pokud nebudou změny zavedeny do konce tohoto roku, vyzvu úřady na ochranu spotřebitelů, aby okamžitě zareagovaly a společnost potrestaly," dodala.

Jourová v únoru vyzvala internetové firmy jako Facebook či Twitter, aby urychlily své kroky ke sladění uživatelských podmínek s evropskou právní úpravou na ochranu spotřebitelů. Unijní instituce trvají na tom, že internetové společnosti využívající sociální média pro reklamu a obchodní aktivity se musejí podřídit stejným pravidlům jako poskytovatelé služeb mimo webovou sféru.