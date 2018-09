mif, Novinky

Nové grafiky s jádry od společnosti Nvidia přinesou na pulty obchodů prakticky všichni velcí výrobci komponent. Již nyní je zřejmé, že dostupné budou novinky v podání společností Asus, MSI, Evga, Gigabyte či Palit.

Všechny podniky si je přitom upraví k obrazu svému. Některé nabídnou vylepšené chlazení, jiné zase vyšší pracovní tempo, karty totiž budou už z výroby přetaktované. Do prodeje míří v první vlně grafiky s jádry GeForce RTX 2080 a GeForce RTX 2080 Ti, u nich se v závislosti na modelu budou ceny pohybovat zhruba od 22 000 do 37 000 korun.

Kdy začne prodej?



Zahájení prodeje bylo původně naplánován na čtvrtek 20. září. Aktuální informace jednotlivých prodejců nicméně naznačují, že většina modelů bude skladem až s týdenním zpožděním.

Hlavní předností nových grafik je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim přinesou karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Karty Nvidia RTX dvoutisícové série se budou nabízet ve třech výkonnostních provedeních.

FOTO: archív výrobce

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Sluší se také podotknout, že ještě před Vánocemi přijde také odlehčený model GeForce RTX 2070. Ten nabídne také extrémně realistické vykreslování her, ale díky nepatrně nižšímu výkonu by měla být jeho cenovka příznivější. Na přesné informace o dostupnosti a ceně si budeme muset ještě počkat.

Níže naleznete přehled 10 nových grafik s jádry Nvidia RTX, které se chystají v nadcházejících dnech do prodeje:

Karty s jádrem GeForce RTX 2080



Karty s jádry Nvidia RTX 2080 představují zlatou střední cestu. Jsou levnější než vylepšený model s písmenky Ti v názvu, ale zároveň výkonnější než karty postavené na RTX 2070. Výkon modelů Nvidia RTX 2080 bohatě stačí na plynulé hraní ve 4K.

MSI GeForce RTX 2080 DUKE 8G OC: Karta využívá 3 oceňované TORX 2.0 ventilátory. Ty generují o 22 % větší tlak vzduchu pro dokonale tichý výkon. Cena: 23 990 Kč

GIGABYTE GeForce RTX 2080 WindForce OC 8G: Tato novinka nabízí LED osvětlení s 16,8 miliónu barev a různými druhy nastavení. Od plynulého měnění barev přes problikávání až po konstantní světlo. Cena: 23 990 Kč

ASUS GeForce ROG STRIX GAMING RTX 2080 O8GB: Jde o jednu z nejdražších karet s jádrem GeForce RTX 2080. Výrobce ji nicméně od základu předělal, tento model tak nabízí vyšší výkon i účinnější a tišší chlazení. Cena: 26 790 Kč

EVGA GeForce RTX 2080 XC GAMING: Novinka od společnosti EVGA si vystačí pouze se dvěma ventilátory, přesto by měla nabídnout velmi tichý chod. Cena: 22 990 Kč

PALiT GeForce RTX 2080 GamingPro: Barevné LED osvětlení karty se může měnit podle teploty karty. Můžete tak snadno zkontrolovat její stav. Hráči si navíc mohou vybrat z 16,8 milionu barev. Cena: 22 490 Kč

Karty s jádrem GeForce RTX 2080 Ti



Grafické karty Nvidia RTX 2080 Ti cílí na ty nejnáročnější uživatele z řad hráčů. Písmenka Ti v názvu jsou zkratkou anglického slůvka Titan a odkazují na řeckou mytologii, konkrétně na potomky matky země Gaie a boha Úrana.

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC GAMING: Karta nabízí vylepšené chlazení iCX2, které je o 14 % chladnější a 19 % tišší oproti předchozí generaci díky novým lopatkám ventilátorů, upravení směru rotace a kvalitnímu pasivnímu chladiči. Cena: 35 990 Kč

PALiT GeForce RTX 2080 Ti GamingPro: I když se to nemusí na první pohled zdát, tento model láká na atraktivní cenovku. Z grafických karet s jádrem GeForce RTX 2080 Ti jde totiž o vůbec nejlevnější model. Cena: 31 990 Kč

GIGABYTE GeForce RTX 2080Ti WindForce OC 11G: Jak již samotný název napovídá, tato novinka by měla být přetaktovaná již z výroby, nabídne tedy vyšší výkon než referenční model. Cena: 34 490 Kč

ASUS GeForce TURBO RTX 2080Ti 11GB: Vychází z referenčního modelu, výrobce ji akorát převlékl do černého kabátu a přibalil vlastní ovládací software, který je fanouškům této značky jistě dobře známý. Cena: 34 890 Kč

MSI GeForce RTX 2080Ti GAMING X TRIO 11G: Ke kartě je dodáván software Mystic Light Sync, díky kterému můžete ovládat všechny RGB komponenty z vašeho PC či chytrého telefonu. Karta samotná je vybavena RGB LED osvětlením na bocích. Cena: 34 990 Kč

