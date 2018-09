Novinky, ČTK

„Obecněji cla povedou k vyšším spotřebitelským cenám ve Spojených státech, sníží celkový hospodářský růst USA a budou mít další nezamýšlené ekonomické důsledky,” uvedla firma v dopise.

V pátek americký prezident Trump oznámil, že avizovaná cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 200 miliard dolarů (4,4 biliónu Kč), uvalí brzo. Současně varoval, že má připravena i cla na další čínské zboží, jehož roční dovoz činí 267 miliard dolarů (téměř šest biliónů Kč). Novými cly by tak mohl být zatížen prakticky veškerý dovoz z Číny do USA.[celá zpráva]

Zvažovaná desetiprocentní cla by se podle vyjádření firmy dotkla například jejich chytrých hodinek Apple Watch, bezdrátových sluchátek AirPods, některých typů sluchátek Beats a reproduktoru HomePod. Postihla by i příslušenství k počítačům jako myši nebo klávesnice, ale dokonce i kožené kryty pro chytré telefony iPhony.

Dopis neuvádí, že by clo mohlo zasáhnout i samotný vlajkový výrobek Applu - iPhone, který se v uplynulém fiskálním roce podílel na celkových tržbách firmy celými dvěma třetinami. Apple loni utržil 229 miliard dolarů.