Jindřich Ginter, Právo

I když se to může zdát k nevíře, že někdo jen tak klidně do neznáma pošle údaje ze své karty hnán vidinou nějaké slevy, v praxi to řada lidí prostě udělá.

Jen ve zprávách policie publikovaných na jejím webu jsou desítky obdobných případů.

Lidí okradených, protože důvěřovali smyšleným obchodním nabídkám nebo hackery nastrčeným stránkám, jsou podle zdrojů z bank celkově stovky, i když nikde sumarizující číslo o tom není. Banky proto na svých stránkách před těmito praktikami ustavičně varují.

„Z čísla mobilu mojí známé mi přišla SMS zpráva, v níž přeposílala slevový kód do jednoho velkého supermarketu. Bylo tam napsané, že mám něco vyplnit z karty, aby se kód aktivoval. Manžel mne ale zarazil, že hlavně verifikační kód ze zadní strany karty nesmím jen tak někam psát,“ potvrzuje padesátiletá paní Marie z Prahy-západ.

„Opět se zvyšují pokusy internetových podvodníků vylákat z klientů bank čísla jejich platebních karet. Obvykle se jedná o SMS, e-maily či zprávy v aplikacích WhatsApp nebo Facebook Messenger, které nabízejí neobvykle výhodné nabídky zboží a služeb. Například iPhone nebo Samsung za korunu, poukázky do supermarketu, vstupenky do Aquapalace,“ varuje Česká spořitelna na úvodní stránce svého nového internetového bankovnictví George.

„Podvodná SMS láká na výhru mobilního telefonu s tím, že je potřeba kartou zaplatit malou částku. Tak pachatelé získají od samotných držitelů karet veškeré údaje a provedou kartou další platby již ve svůj prospěch. Žádná výhra samozřejmě neexistuje,“ vysvětluje na svých stránkách Raiffeisenbank.

Na nevyžádané e-maily ani SMS zkrátka nereagujte a údaje o svojí kartě na pochybnou výzvu nepředávejte. A pokud už k tomu dojde, kartu okamžitě zablokujte v internetovém bankovnictví nebo zavolejte do banky.

Už typickou podvodnou akcí se stalo také zakládání falešných profilů na sociální síti

Jedním z dalších triků podvodníků jsou e-maily, které se tváří, že je poslala banka a oznamuje zablokování účtu. V e-mailu je odkaz, který vás po kliknutí na něj přesměruje na podvodnou stránku. Ta velmi zdařile imituje pravou stránku banky a vyžaduje zadání vstupních údajů do internetového bankovnictví.

Jak připomíná Raiffeisenbank, žádná banka nemá důvod rozesílat přímé odkazy na stránky, kde máte vyplnit důvěrné informace. Neklikejte na odkazy a zprávu smažte.

Už typickou podvodnou akcí se stalo také zakládání falešných profilů na sociální síti. Z té vás pak podvodníci žádají o přátelství a o telefonní číslo. Po jeho zaslání obdržíte SMS s žádostí o zaslání přístupových údajů nebo rovnou výzvu k převodu peněz přes falešnou platební bránu.

Je dobré také připomenout tradiční situaci: nikdy nedávejte z ruky kartu při placení v obchodě nebo v restauraci zejména v zahraničí, kdy se personál například vymlouvá na „špatný signál“ a odejde na chvíli s kartou někam do zákulisí. Tam si čísla karty přefotografuje, a pokud platební karta není pro platby na internetu uzamykána, tak ji podvodníci „vysají“ rovnou celou nebo z ní postupně berou po menších částkách.

Limity pro výběr lze snížit i na nulu

Když například platební kartu nemůžete najít a máte jen podezření, že jste ji někde ztratili, ale jisti si nejste, nemusíte hned volat do banky nebo přes internetové bankovnictví ji definitivně zablokovat. Pak totiž nezbývá než čekat, až banka pošle novou kartu a platit za ni. To je potom pro vztek, když se původní karta najde odložená někde v druhé tašce.

V takové nejisté situaci si lze přes internetové bankovnictví okamžitě snížit na nulu limity pro výběry z bankomatu či platby. Neoprávněný uživatel takto z karty nic nedostane. Pokud kartu majitel nakonec najde někde doma zapadlou, znovu si limity zvýší. Pokud ne, nezbývá než ji tedy zablokovat a požádat o novou kartu.