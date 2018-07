Novinky, ČTK

Na základě průzkumu 2390 startupů vědci zjistili, že jen 44,2 procenta firem přežije 120 dní od ICO. Nejlepší strategií podle nich je mince v primární nabídce koupit a hned první den obchodů na otevřeném trhu je prodat. Řada individuálních investorů však nemá oprávnění se ICO účastnit, takže tuto možnost využít nemohou.

Každopádně déle než šest měsíců by s prodejem otálet neměli. "Jakmile investici držíte více než tři měsíce, maximálně šest měsíců, co do výnosu nepřekoná jiné kryproměny. Největší návratnost má v prvním měsíci," uvedl jeden z autorů studie Leonard Kostovetsky.

Investice do ICO jsou riskantní, podle internetových stránek Coinopsy už zaniklo na 1000 digitálních měn. Perspektivní budoucnost z nich před sebou mají jen necelá čtyři procenta.

Bitcoiny a další virtuální měny



Virtuálních měn existuje mnoho. Jednou z nejstarších a aktuálně nejpopulárnějších jsou tzv. bitcoiny. Ty vznikly už v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Tato měna byla vytvořena tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 miliónů, což má být kolem roku 2140.

Bitcoiny a další kryptoměny se těší velké popularitě především coby prostředek pro investici. Kurzy však často kolísají. Evropský bankovní úřad kvůli tomu dokonce varoval spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny. [celá zpráva]