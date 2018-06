Novinky, ČTK

Podle českého ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána ukázala právě kauza zneužití dat z Facebooku firmou Cambridge Analytica na to, že od 25. května platná pravidla ochrany osobních údajů (GDPR) jsou nezbytným nástrojem.

„GDPR není přece o tom, zda můžete na nástěnku ve škole napsat, kdo vyhrál v matematické olympiádě. Je o tom, aby velké společnosti v IT oblasti nemohly těžit z vašich dat bez toho, abyste vy věděl, co používají a co nepoužívají,” upozornil ministr.

Evropská data má ochránit GDPR

Podle komisařky pro spravedlnost Věry Jourové je GDPR normou, která evropská data pevně chrání. „Dnes bychom se měli zaměřit také na to, jestli tyto invazivní metody do soukromých dat pro účely politické, předvolební reklamy, jestli to není něco, co zachází příliš daleko,” uvedla. Nepřála by si prý žít v Evropě, kde je možnost volební výhry dána jen tím, že si někdo zaplatí příslušnou firmu.

„Myslím, že politický marketing je vždy otázka peněz... ale potřeba tomu dát nějaký rámec,” míní komisařka. Volební zákony jsou výsostnou věcí členských států, mnohé však v současnosti otázku internetové reklamy a přístupu k sociálním sítím nijak neřeší. Evropská komise začala toto téma připomínat přibližně rok před volbami do Evropského parlamentu.

Pondělní diskuse na ministerské radě se podle Pelikána točila právě kolem otázky, do jaké míry GDPR "zachytává či nezachytává" možná zneužití. Pelikán řekl, že se zjistilo, že „ještě mohou být nějaká slabá místa, o kterých je třeba mluvit”. Tradičně háklivé je podle něj v souvislosti s ochranou dat například Německo, ale i některé další země. „A popravdě všichni se snažíme chránit osobní údaje našich občanů,” dodal.