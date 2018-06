Google prožívá krizi identity. Kvůli spolupráci s Pentagonem

Společnost Google se potýká s rostoucím odporem svých vlastních zaměstnanců kvůli projektu Maven, v němž pomáhá americké armádě identifikovat cíle pro nálety. Podle deníku The New York Times (NYT) uvrhl přední technologickou společnost do existenciální krize. Na druhé straně Pentagon chce nasazení algoritmů strojového učení pro armádní účely rozšiřovat, informoval magazín Wired.