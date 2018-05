ČTK

Washington zavedl sedmiletý zákaz prodeje součástek a softwaru firmě ZTE minulý měsíc v souvislosti s kauzou nelegálních dodávek amerického zboží a technologií do Íránu. Americké podniky podle odhadů dodávaly 25 až 30 procent součástek využívaných v zařízeních ZTE. V Číně panuje přesvědčení, že zákaz je důsledkem širších obchodní sporů mezi oběma zeměmi, Washington to však popírá.

Společnost ZTE loni před soudem v Texasu přiznala, že dodávkami amerického zboží a technologií do Íránu porušovala americké sankce. Přiznání bylo součástí dohody s americkými úřady, v jejímž rámci musela firma na pokutách zaplatit 890 miliónů dolarů (zhruba 19 miliard Kč).

ZTE osnovala spiknutí

Za nynějším zákazem stojí podle dřívějších informací zdrojů agentury Reuters porušení některých podmínek dohody. Čínská firma údajně nedostála svému slibu ohledně potrestání 35 zaměstnanců.

Pět let trvající vyšetřování zjistilo, že ZTE osnovala spiknutí, aby se vyhnula americkému embargu. Kupovala americké součástky, instalovala je do svých zařízení a nelegálně je posílala do Íránu. Firma vymyslela důmyslný systém, aby nelegální aktivity ukryla.

Americké ministerstvo obchodu zahájilo vyšetřování čínské firmy v roce 2012 po zprávě agentury Reuters, že ZTE podepsala kontrakty za milióny dolarů na dodávky hardwaru a softwaru od některých známých amerických technologických firem největšímu íránskému telekomunikačnímu operátorovi. ZTE se dohodla na přiznání viny poté, co americké ministerstvo obchodu podniklo kroky, u kterých hrozilo odříznutí firmy od globálního dodavatelského řetězce.