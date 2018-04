Kogan je jednou z ústředních postav celého případu, neboť jím vyvinutý osobnostní dotazník je jediným potvrzeným zdrojem CA pro data z Facebooku. „Rozhodně jsme jim data předávali, to je nezpochybnitelné,” řekl Kogan mediálnímu výboru britského parlamentu. Dodal, že bývalý šéf CA Alexander Nix o tomto dříve zákonodárcům lhal.

Data předaná analytické společnosti ale podle Kogana nebyla příliš užitečná, „pakliže je cílem zadávat cílené reklamy na Facebooku”. „Popravdě řečeno, nástroje platformy poskytují společnostem mnohem efektivnější způsob pro oslovení lidí na základě jejich osobností, než je použití hodnocení uživatelů z naší práce,” uvedl psycholog v písemném stanovisku pro poslance.

Podobně se vyjadřoval také zástupce CA Clarence Mitchell, podle něhož byly údaje od Kogana „jen o malinko lepší než pouhé hádání”, napsal web deníku The Guardian. Nečestně získaná data prý v rámci práce na kampani současného amerického prezidenta Donalda Trumpa použita nebyla a CA už je smazala. „Cambridge Analytica není žádný záporák z bondovky,” řekl Mitchell, podle něhož je působení společnosti mnohými zkreslováno.

So. Apparently the data they spent a million quid on was useless. They didn’t use it on Trump. The Brexit pitch failed. And the clincher: ‘Cambridge Analytica is no Bond villain.’ Phew. Glad we cleared that up