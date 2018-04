rim, Novinky

Ještě minulý týden to přitom vypadalo, že se dlouho očekávaná aktualizace odsouvá kvůli nebezpečné trhlině na neurčito. [celá zpráva]

Podle dřívějších informací totiž měl velký balík oprav a vylepšení zvaný Spring Creators Update, tedy jarní aktualizace pro kreativce, vyjít už zkraje dubna. Krátce před vydáním však Microsoft oznámil, že aktualizace obsahuje nebezpečnou trhlinu.

Tu mohli počítačoví piráti zneužít k napadení cizích počítačů. Detaily zranitelnosti však americký počítačový gigant neprozradil, aby nevystavil riziku uživatele, kteří si nainstalovali již testovací verzi aktualizace. Ta je totiž k dispozici od března a pochopitelně obsahovala také nebezpečnou trhlinu. [celá zpráva]

Na konci minulého týdne však již byla vydána další testovací verze tohoto balíku, která již zranitelnost neobsahuje. Právě rychlost, jakou stihli pracovníci Microsoftu update připravit, nasvědčuje tomu, že se snaží stihnout květnové vydání.

Update bude zadarmo



Podobně důležité aktualizace, jež jsou chystány delší dobu, totiž americký softwarový gigant vydává vždy druhé úterý v měsíci. Teoreticky by se tedy uživatelé mohli updatu dočkat v úterý 8. května, byť to zatím zástupci Microsoftu oficiálně nepotvrdili. Jisté je alespoň to, že aktualizaci bude možné stahovat úplně zadarmo.

Stejně to bylo u všech dřívějších updatů operačního systému Windows 10. Naposledy se uživatelé dočkali loni na podzim velké aktualizace, která přinesla řadu vylepšení.

Takřka k nepoznání se změnila aplikace Fotky. Ta nyní slouží nejen k prohlížení a úpravám fotografií, ale je v ní možné zároveň stříhat videa. K dispozici jsou přitom 3D efekty, digitální písma, přechody apod. Například ve 3D je možné objekty rozpohybovat jako fotbalový míč, který brankáři proklouzne do sítě.

Vylepšení se dočkal také zabudovaný antivirový program Windows Defender. Ten si nově dovede poradit i s vyděračskými viry, které jsou označovány souhrnným názvem ransomware. Antivir by na ně měl nyní upozornit ještě dříve, než se tyto škodlivé kódy stihnou zabydlet v počítači.

Více se o aktualizaci Fall Creators Update dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]