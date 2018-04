ČTK

„Byla to má chyba, omlouvám se. Já jsem spustil Facebook, já ho provozuji a já jsem odpovědný za to, co se zde děje," řekl senátorům Zuckerberg.

V úvodním projevu, který byl v předstihu zveřejněn již v pondělí, zdůraznil, že Facebook podniká řadu kroků, aby se podobný případ, jakým je skandál britské firmy Cambridge Analytica, již neopakoval. Firma Cambridge Analytica neoprávněně získala přístup až k 87 milionům dat uživatelů, údaje pak využila k podpoře volební kampaně prezidenta Donalda Trumpa.

Facebook se o tom, že Cambridge Analytica neoprávněně získala data uživatelů, dozvěděl v roce 2015. Případ ale americké Federální komisi pro obchod (FTC) Facebook neohlásil, řekl Zuckerberg. Následně dodal, že tuto kauzu nepovažoval za porušení dohod mezi Facebookem a FTC.

Model bez reklam



Na dotaz, proč tehdy žádné kroky proti analytické společnosti provozovatel sociální sítě nepodnikl, Zuckerberg řekl, že britská firma tehdy neměla na Facebooku žádný profil a nevyužívala ani reklamu. „Nebyla možnost, jak ji zablokovat,“ řekl.

Později prohlásil, že Cambridge Analytica, její mateřská společnost SCL a ani žádné další firmy s ní spojené si již nemohou zřídit profil na Facebooku. Na dotaz, zda jsou takto postihováni i zaměstnanci firmy s jejich soukromými účty, odpověděl, že ne.

Senátoři od Zuckerberga chtějí vysvětlit, jak sociální síť dbá o bezpečnost dat svých uživatelů. Senátor Bill Nelson, který je v obchodním výboru vedoucím představitelem demokratů, se Zuckerberga zeptal, zda bude muset platit za to, aby nebyl příjemcem cílené reklamy.

Američtí senátoři kladou otázky šéfovi Facebooku Marku Zuckerbergovi

FOTO: Andrew Harnik, ČTK/AP

„Budu muset platit, abyste mi nic s využitím mých dat neposílali?“ zeptal se Nelson. „Ano, senátore,“ odpověděl šéf Facebooku. Uvedl také, že společnost bude muset připravit obchodní model Facebooku bez reklam. Dodal nicméně, že vždy bude verze, která bude zdarma. Na mysli tím měl současný model Facebooku, který na cílených reklamách vydělává.

Zuckerberg i přes skandály, kterým společnost čelí, považuje sociální síť za bezpečnou. „Facebook je bezpečný. Sám ho používám. Moje rodina ho používá a stejně tak i lidé, které mám rád a na kterých mi záleží,“ řekl.

Mueller ho nevyslýchal



Řeč byla i o vyšetřování ruského vlivu na volby v USA. Zuckerberg před senátory řekl, že on v této souvislosti Robertem Muellerem, který objasňuje roli Ruska v předloňských prezidentských volbách v USA, vyslýchán nebyl, ale že jiní zaměstnanci zřejmě ano.

„Jsem přesvědčen, že mohli být (vyslýcháni),“ řekl Zuckerberg na dotaz senátorů. „Naše spolupráce se zvláštním vyšetřovatelem podléhá utajení,“ dodal s tím, že si není vědom povahy jakékoli spolupráce s Muellerovým týmem.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg při slyšení v americkém Senátu

FOTO: Leah Millis, Reuters

Facebook zjistil, že ruská Agentura pro výzkum internetu (AII), která se podle některých názorů věnuje šíření propagandy a falešných či zavádějících informací, sociální síť využívala, a to i během voleb. AII měla podle provozovatele Facebooku asi 470 účtů, které jsou nyní zablokované a přes které během dvou let zveřejnila 80 tisíc příspěvků. Obsah těchto příspěvků se podle Zuckerbergova odhadu dostal ke 126 miliónům uživatelů nejen v USA, ale i v Evropě či Rusku.

Jméno hotelu?



Při slyšení zazněly i ryze osobní otázky. „Nevadilo by vám, podělit se s námi o jméno hotelu, ve kterém jste poslední noc spal?" zeptal se demokratický senátor Dick Durbin. Zuckerberg se smíchem odvětil, že by mu to vadilo.

Poté se Durbin šéfa Facebooku zeptal, zda by řekl, s kým si v posledních dnech psal. „Nechtěl bych to zveřejnit,“ odpověděl Zuckerberg. „To je to, o čem je tento případ,“ prohlásil Durbin.