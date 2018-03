mif, Novinky

Nastavení soukromí a uživatelských dat bylo doposud velmi nepřehledné. Bylo to dáno i tím, že jednotlivé informace byly rozesety na více než desítce různých míst. Najít konkrétní nastavení a upravit konfigurace přesně podle vlastních preferencí tak byl pěkný oříšek i pro zběhlejší uživatele, jak Novinky.cz informovaly již dříve.

Právě to by se ale nyní mělo změnit, protože Facebook jednotlivá nastavení seskupí do jedné nabídky. Z tohoto centra pak uživatelé přehledně budou moci jednotlivé preference svého soukromí upravovat.

Další změna, kterou tato sociální síť chystá, je zavedení přehledného seznamu uživatelských údajů, které jsou na Facebooku ukládány. Ty přitom podle prohlášení zástupců podniku půjde procházet jednoduše podle kategorií.

Snadný přenos dat



Zmiňovaný seznam bude také obsahovat nástroj pro snadný přenos všech informací do některé z konkurenčních sítí. Pokud se tedy uživatelé rozhodnou z Facebooku odejít, přenesou si všechna svá data na jiný server doslova na pár kliknutí. Tento nástroj musí být mimochodem implementován v souvislosti s novými pravidly Evropské unie pro ochranu soukromí (GDPR), která vejdou v platnost v květnu.

„Poslední týden nám ukázal, kolik práce musíme ještě udělat, abychom lidem ukázali, jak vlastně Facebook funguje a jaké mají možnosti v souvislosti se svými údaji,“ uvedl k chystaným změnám Erin Egan, který má na starosti politiku ochrany soukromí Facebooku.

Aby data uživatelů skutečně nemohla být jakkoliv zneužita, rozhodl se podnik ukončit spolupráci s veškerými zprostředkovali dat, jako byla například britská společnost Cambridge Analytica. Nově se tak k uživatelským datům dostanou pouze pracovníci sociální sítě a pochopitelně také samotní uživatelé. [celá zpráva]

Zneužití 50 miliónů profilů

Facebook byl v posledních dnech terčem kritiky kvůli uniku dat zhruba z 50 miliónů uživatelských účtů. Kauza vypukla v polovině března, kdy se ukázalo, že data zneužila britská společnost Cambridge Analytica při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta.

Cambridge Analytica měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování. Aplikace totiž čerpala privátní data z profilů desítek miliónů uživatelů a celý systém následně utvářel profil voličů, mezi které pak cíleně distribuoval politickou reklamu.