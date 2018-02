„Velkou pozornost získal článek o rozpadnutém kostýmu francouzské krasobruslařky během jejího vystoupení. Ve Vyhledávání Seznam.cz pak jasně dominovala Ester Ledecká, následovaná hokejisty a televizním programem,“ uvedla Petra Dvořáková, PR specialistka společnosti Seznam.cz.

Jméno Ledecké se stalo v uplynulých dvou týdnech nejvyhledávanějším pojmem a zároveň největším skokanem hledaných výrazů na internetu. „První dny her se její jméno ve vyhledávání objevilo zhruba čtyřtisíckrát, po získání zlaté medaile na lyžích už ale zaznamenala 66 tisíc vyhledávání denně a do konce her pak denní počet vyhledávání přímo spojený s Ester Ledeckou kolísal v rozmezí mezi 20 až 40 tisíci,“ zdůraznila Dvořáková.

Podle ní desítky tisíc dotazů každý den směřovaly i na sázky a kurzy nebo česká i zahraniční média, která během her přinášela živé přenosy z jednotlivých sportů.

„Vyhledávané termíny korelovaly i s nejčtenějšími články na Sport.cz a v Korejském speciálu Seznam Zpráv. Zajímavé však je, že čtenáře Sport.cz více zaujal rozpadnutý kostým francouzské krasobruslařky, který odhalil její poprsí, než fakt, že Ledecká opanovala svou královskou disciplínu a získala druhou zlatou medaili,“ konstatovala PR specialistka Seznam.cz.

Biatlon a hokej



V prvních dnech olympiády lidé nejčastěji hledali program her, každý den na něj zadali v průměru zhruba 15 tisíc dotazů. Čechům nebyl lhostejný ani biatlon, na který byly denní počty dotazů rovněž v řádu tisíců.

„V druhé polovině sportovního klání byla hlavní témata spojená s českou dvojnásobnou zlatou medailistkou Ester Ledeckou, ledním hokejem a počtem medailí, které si jednotlivé země z her odvážejí. Z jednotlivých sportů měli lidé celkově největší zájem o hokej, dotazů na něj se některé dny zadalo i několik desítek tisíc,“ prohlásila Dvořáková.

V průběhu celých her patřily mezi nejčastěji hledané dotazy také formulace se zkratkou ZOH, která se objevovala ve spojení s různými slovy více než desetitisíckrát denně, a to například v podobě „zoh v koreji“, „zoh v pchjongčchangu“ nebo „zoh 2018“.