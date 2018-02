Mobilní aplikace Snapchat, určená pro iOS od Applu a Android, se těší v posledních letech velké popularitě. Program umožňuje posílat text, fotografie i videa, které krátce po přečtení zmizí. Především mladší jedinci si proto aplikaci velmi oblíbili.

Jenže v minulých týdnech se podnik odhodlal k radikální změně vzhledu této mobilní aplikace, kvůli čemuž si vysloužil kritiku od uživatelů. Někteří dokonce začali sepisovat petice za to, aby se tvůrci vrátili k původnímu designu.

Původní vzhled aplikace Snapchat

FOTO: archív tvůrců

Nový vzhled aplikace Snapchat

FOTO: archív tvůrců

Korunu všemu ale nasadila až modelka a podnikatelka Kylie Jennerová. Ta spustila ve středu aplikaci po delší době a vzhled ji doslova šokoval, o což se podělila se svými fanoušky na Twitteru. „Takže je tu někdo další, kdo už nikdy neotevře Snapchat? Nebo jsem to jen já... Je to tak smutné,“ napsala Jennerová.

Za normálních okolností by asi jediný tweet nic dramatického neudělal, jenže modelka a podnikatelka v jedné osobě má na Twitteru rekordních 25 miliónů sledujících. A více než 50 tisíc z nich začalo její nelichotivý příspěvek sdílet. Internetem se začal šířit doslova jako lavina, otiskla ho celá řada velkých zahraničních médií.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.