"Nejčastěji pojem Smart City znají lidé z Prahy, vysokoškoláci a lidé ve věku mezi 25 až 34 lety. Celých 50 procent dotázaných si ale koncept Smart City nespojuje s žádným konkrétním městem v České republice. Na Prahu si vzpomnělo 25 procent lidí a na Brno pět procent," uvedl k výsledkům průzkum mluvčí EON Vladimír Vácha.

Výsledky dále ukázaly, že pouze desetina lidí se domnívá, že jejich obec nebo město podnikly potřebné kroky k tomu, aby se zařadily mezi Smart Cities. Instalaci úsporného veřejného osvětlení zaznamenalo ve svém městě 40 procent dotázaných, 14 procent obyvatel si všimlo chytrého parkování, deset procent ví o ekologických autobusech a devět procent lidí má povědomí o solárních lavičkách.

Chytrá strategie většinou chybí



Z loňského průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory vyplývá, že dvěma třetinám měst a obcí v ČR takzvaná chytrá strategie chybí. Průzkum se uskutečnil ve 120 městech a obcích.

Podle tehdejšího průzkumu je velký rozdíl mezi malými obcemi do 1000 obyvatel a většími městy. Zatímco u malých obcí zavedly nějaké chytré řešení dvě z deseti, u větších měst jsou to tři čtvrtiny. Pro dvě třetiny malých obcí je navíc téma zcela nové a zabývají se jím méně než rok. Větší města se chytrými řešeními zabývají déle, nejčastěji jeden až tři roky. Desetina z nich už více než pět let.

"U malých obcí je to často složité. Nemá pro ně smysl zavádět chytrá řešení, když nemají v pořádku ani základní infrastrukturu, například chodníky nebo kanalizaci," uvedl už dříve zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Průzkum zpracovala agentura Ipsos na vzorku 1500 respondentů.