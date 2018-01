Ruští představitelé uvedli, že ruský prezident Vladimir Putin udělil souhlas se založením kryptoměny v době, kdy se ruské instituce snaží zavést technologie blockchainu, na které stojí bitcoiny a další digitální měny.

Putinův ekonomický poradce Sergej Glazev uvedl na nedávné schůzi ruského vedení, že by kryptorubl byl použitelným nástrojem, jak se vyhnout mezinárodním sankcím: „Tento nástroj dobře vyhovuje velmi citlivým aktivitám ve jménu státu. Můžeme se účetně vypořádat s našimi partnery na celém světě bez ohledu na sankce.“

Glazev dodal, že by kryptoměna byla „stejným rublem, ale jeho oběh by byl určitým způsobem omezen“. To by Kremlu umožnilo sledovat každý jeho pohyb.

Putin se nadchl pro Ethereum



V létě Putin po setkání s Vitalikem Buterinem, který je spoluautorem kryptoměny Ethereum, nařídil vládě, aby přišla s návrhem regulace kryptoměn.

Stejně jako v případě internetu, který se Kreml naučil v posledních letech zkrotit a využívat, jeho zájem o kryptoměny ukazuje podle listu ruskou touhu využít koncept, který měl původně vlády obcházet. Technologie blockchainu používá šifrování, které umožňuje mnoha stranám sdílet jediný a nezměnitelný stále se rozšiřující záznam informací, aniž by spoléhala na ústřední orgány.

(Kryptoměny) mají všechny znaky finanční pyramidy Ruská centrální banka

Možnosti této technologie už zkoumá několik centrálních bank. Švédská Riksbank dokonce zvažuje, že by spustila vlastní digitální měnu. Evropská centrální banka a Japonská banka ale považují technologii za nedostatečně vyspělou, aby ji mohly využívat ve svých platebních systémech.

Autoritářské státy jako Severní Korea už uchovávají kryptoměnu, aby ji mohly využít na černém trhu. Venezuela zase vlastní kryptoměnu zkouší spustit.

Stovky miliónů v kryptoměnách



V Rusku bylo loni vynaloženo přes 300 miliónů dolarů na získávání různých kryptoměn, přičemž 43 milióny mířily do společnosti Dmitrije Marinčeva, který těží bitcoiny.

List Financial Times podotýká, že mnohem složitější než používat bitcoiny je vytvořit státem podporovanou kryptoměnu, která by umožnila nahradit stávající schémata financování, zejména získávání prostředků pro státní banky nebo obranný sektor, které jsou postiženy sankcemi.

Zatímco kryptoměny jako bitcoin poskytují svým vlastníkům prvek anonymity, pročež jsou tak populární při placení nezákonných aktivit, není zatím jasné, jak by měl kryptorubl umožnit ruským společnostem a jednotlivcům vyhnout se mezinárodním sankcím a zabránit tomu, aby pohyby této měny sledovaly americké úřady.

„Kryptoměna nepředstavuje rychlou odpověď,“ řekl ředitel státní hypoteční Gazprombanky Alan Waxman. Skepse panuje i v samotném Rusku, tamní centrální banka dokonce uvedla, že kryptoměny „mají všechny znaky finanční pyramidy“. Snaží se proto zabránit oprávněným investorům, aby do kryptoměn vkládali prostředky, aby se vyhnula problémům s letadly a dalšími Ponziho schématy, které byly použity v Rusku k oblouzení drobných investorů, kteří se nevyznali v zákonitostech kapitalismu.

Saša Ivanov, který vede v Rusku blokchainovou platformu Waves, upozornil, že trh s kryptoměnami „je jako neregulovaný finanční trh v USA v devatenáctém století“.