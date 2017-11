„Před 11 lety, přesně v tento den, jsme s Britney Spears vymysleli selfie,“ uvedla Paris Hiltonová koncem minulého týdne na Twitteru.

Tím prakticky okamžitě odstartovala hledání toho, kdo skutečně první takovýto autoportrét vytvořil. A sociální sítě doslova zaplavily falešné fotografie, kde se lidé chlubili tím, že právě oni vytvořili první selfie – a to ještě dříve než Paris Hiltonová.

Selfie, kterou Paris Hiltonová pořídila v roce 2006.

Po stopách prvního fotografického autoportrétu se vydal i deník The New York Times, který kvůli tomu oslovil profesora Marka Marina, který vyučuje na University of Southern California. „Představa, že nikdo před rokem 2006 – tedy před Paris – nepořídil selfie, je úplně mimo,“ prohlásil profesor.

Jako příklad dal snímek houslisty Helmera Larssona, který už v roce 1934 přidělal fotoaparát na obyčejný klacek, načež se s touto netradiční fotografickou výbavou zvěčnil se svojí ženou. V podstatě tak zároveň použil jakéhosi předchůdce selfie tyče.

It's the original "selfie stick" from 1934! Here's to Helmer Larsson in Sweden for snapping this #NationalSelfieDay pic.twitter.com/4N6RrLWrD4