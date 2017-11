Počátkem 50. let přinesl magnetický záznam obrazu zejména televizním stanicím do té doby netušené možnosti. I přes tehdy vysokou cenu a náročnou údržbu i obsluhu, odstranilo video závislost na zdlouhavém a náročném filmovém záznamu odvysílaných pořadů, přineslo i jednoduché a rychlé kopírování.

Today in Video History - 1952 - The first video recorder was demonstrated by John Mullin and Wayne Johnson in Beverly Hills, CA. pic.twitter.com/j1zzaZg84C