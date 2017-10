Nejvíce času stráví na komunikačních aplikacích typu WhatsApp či Facebook Messenger. Kontrola mobilů v mnoha případech přerůstá do neurotického chování, které ovlivňuje soustředění. Všechna tato fakta ukázala analýza společnosti truconneXion.

Zaměstnavatelé a firmy se ale více než zahálky bojí zneužití mobilů ke krádeži dat, proto je začínají zabezpečovat, vyplývá dále z analýzy. Chytré telefony totiž nabízejí řadu způsobů, jak se na pracovišti rozptýlit, a zaměstnanci toho hojně využívají.

Z analýzy společnosti truconneXion jednoznačně vyplývá, že potenciál chytrých telefonů spíše lidem čas bere, než aby jej šetřil. Příval zpráv a různých funkcí je vyrušuje z práce nebo jim poskytuje lákavou příležitost pro lelkování.

Chytré telefony využívají zaměstnanci jen k telefonování stále méně

Manipulací s mobilem Češi v pracovní době denně stráví neuvěřitelnou jednu hodinu a 42 minut: „To je o osm minut více než loni v říjnu. Celkově se zvyšuje čas strávený kontrolou došlých zpráv, statusů či novinek zpravodajských serverů,“ shrnuje závěry analýzy Martin Hnízdil ze společnosti truconneXion, která pomáhá firmám monitorovat a chránit výpočetní a mobilní technologie.

Celkový čas strávený manipulací s mobilním telefonem denně představuje v průměru tři hodiny, ale do toho se počítá i čas po pracovní době.

Chytré telefony zaměstnanci k telefonování využívají stále méně: „Ze všech využívaných funkcí představuje telefonování pouze 12 procent a jeho podíl, stejně jako u klasických SMS zpráv, každoročně klesá ve prospěch komunikačních aplikací typu Skype, WhatsApp či Facebook Messenger. Patrný je nárůst času stráveného na sociálních sítích, větší konzumace multimediálního obsahu a různých aplikací,“ dodává Hnízdil.

Hrozí neurózy



Kontrola mobilů v mnoha případech přerůstá do neurotického chování, které zásadně ovlivňuje schopnost zaměstnanců soustředit se na práci. Z analýz nástroje AuditPro vyplývá, že 46 procent Čechů dokonce spadá do neurotické kategorie „vysokofrekvenčních“ uživatelů: „Od rána do noci po svém smartphonu sáhnou více než 60krát, to znamená každých zhruba 16 minut,“ uvedl Hnízdil.

„Pokud mají lidé potřebu kontrolovat mobil každých 18 minut, nemohou se pořádně soustředit. Pohroužit se do práce bez vyrušování na více než hodinu se pak stává luxusem, přitom pro kvalitní práci to je nezbytné. Nevhodné využívání komunikačních technologií lidem namísto usnadnění práci ztěžuje, zejména jejich výkonnost a kreativitu,“ říká psycholog Michal Walter, který se zabývá problematikou psychologie práce.

Firmy se bojí krádeží dat



Pro zaměstnavatele začínají výkonné chytré telefony nabité funkcemi představovat vážný problém. Spíše než nepracujících zaměstnanců, kteří zahálejí s mobilem v ruce, se ale obávají možného odcizení důležitých dat.

Mobily totiž umějí v podstatě to samé co klasické počítače, ale jsou přitom špatně zabezpečené a navíc mimo kontrolu většiny zaměstnavatelů. Proto se na pracovních mobilech stále častěji objevují speciální bezpečnostní aplikace. Jejich účelem není lidi špehovat, ale zamezit zneužití a ztrátě dat.

„Nezjišťují, co přesně lidé na telefonu dělají, ale jaké aplikace se spouštějí a instalují, aby bezpečnostní aplikace případně zamezily instalaci virů či hackerských aplikací. V případě ztráty je možné takový mobil najít nebo na dálku vymazat,“ vysvětlil Hnízdil.