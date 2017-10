Až do čtvrtka by mělo vydržet krásné počasí tereziánského babího léta, ale týká se to jen míst, kde se protrhají mlhy a nízká oblačnost. Ke konci týdne už bude převažovat oblačno, vyskytnou se srážky a teploty půjdou dolů, řekla Novinkám... Celý článek Krásné počasí mizí v mlhách, na víkend se prudce ochladí»