Na soud se obrátili takřka přesně před rokem vydavatelé USA Today, Vice Media a zároveň agentura AP, uvedl server Engadget. Ti se touto cestou snažili zjistit například to, zda se na odblokování podíleli hackeři a zda bylo vhodné utratit za nástroj pro odblokování smartphonu tak velké množství peněz.

Úřad sice oficiálně nepotvrdil, na kolik jej odblokování iPhonu přišlo, ale někdejší šéf FBI James Comey to loni v dubnu naznačil více než jasně: „Opravdu hodně. Je to víc, než si zvládnu u FBI vydělat do konce svého funkčního období. Tedy za sedm let a čtyři měsíce.“

Vzhledem k tomu, že jeho roční plat činil tehdy 183 300 dolarů (4,3 miliónu korun), není těžké spočítat úplatu za odblokování jablečného smartphonu. Celková částka musela dělat minimálně 1,3 miliónu dolarů (přes 31 miliónů korun).

Přesnou cifru ani způsob odblokování zabijákova iPhonu se ale veřejnost pravděpodobně nikdy nedozví. Rozhodnutí soudkyně Chutkanové je totiž definitivní, FBI tak nemusí nic žalující straně prozrazovat.

Spor o „zadní vrátka”



Vyšetřovatelé z FBI se do uzamčeného iPhonu islámského radikála nemohli dostat dlouhé měsíce. Jeho iPhone 5C byl nastaven tak, aby se po zadání deseti nesprávných kódů automaticky vymazal, s čímž si bezpečnostní experti z FBI původně nedokázali poradit.

Soud proto Applu v únoru nařídil, aby tuto funkci vypnula, což však není technicky možné. Proto vyšetřovatelé chtěli po americkém softwarovém gigantu vytvořit v operačním systému iOS „zadní vrátka“, což však vedení Applu odmítalo.

Vyšetřovatelům z FBI se nakonec podařilo do uzamčeného zařízení dostat. Detaily o průniku však nezveřejnili. [celá zpráva]

Odemčení zabijákova iPhonu nicméně FBI příliš nepomohlo, jak informoval již dříve server CBS News. Nebyla totiž odhalena žádná data, díky nimž by se vyšetřování posunulo nějak dopředu. [celá zpráva]

I tak ale nebyly vynaložené milióny zbytečné. Získaný nástroj totiž dokáže FBI využít k odemčení i dalších jablečných přístrojů. Konkrétně by mělo jít o iPhone 5C a starší modely, na ty nové jsou vyšetřovatelé krátcí. [celá zpráva]

Pomohli Izraelci?



Podle dřívějších informací pomohla FBI s uzamčeným iPhonem společnost Cellebrite se sídlem v Izraeli. Firma britské stanici BBC potvrdila, že s americkými vyšetřovateli spolupracuje, ale více nesdělila.

Na svých internetových stránkách nicméně Cellebrite prohlašuje, že jeden z jejích nástrojů umí dekódovat a extrahovat data z iPhonu 5C.

Útok v San Bernardinu byl nejtragičtějším od teroristických útoků v USA v září 2001. Zradikalizovaný muslim Syed Farook a jeho žena Tashfeen Maliková tam na počátku prosince zastřelili 14 lidí. Později byli zabiti při přestřelce s policií.