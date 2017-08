Bitcoin se rozdělil na začátku tohoto měsíce. Odluku vede malá skupina převážně čínských těžařů, tedy programátorů provozujících bitcoinovou síť, kteří nejsou spokojeni s plánovaným zdokonalením technologie, jež má zvýšit kapacitu zpracování transakcí. Tito těžaři zahájili minulý týden takzvané rozvětvení, při kterém se na dvě verze rozdělil základní blockchain, tedy decentralizovaná databáze, která se používá u kryptoměn jako účetní kniha. Tím vznikla nová digitální měna bitcoin cash.

Hodnota konkurenční digitální měny bitcoin cash od rekordu z minulého týdne podle údajů CoinMarketCap klesla o 62 procent. Nyní se pohybuje kolem 274 dolarů (6000 Kč). Pokles hodnoty klonu mimo jiné zvyšuje zájem o původní bitcoin. Hodnota měny bitcoin cash v oběhu nyní dosahuje čtyř miliard USD. Budoucnost nové měny ale nyní vypadá o něco lépe, když přední burza Coinbase uvedla, že novou měnu od příštího roku podpoří. Předtím takový závazek odmítala poskytnout.

Hodnota původního bitcoinu, který zůstává nejstarší a nejcennější digitální měnou v oběhu, v červenci kvůli sporům mezi těžaři zažívala velké výkyvy a v polovině měsíce se propadla až na 1938,94 dolaru. Poté se však kurz stabilizoval a nyní opět roste, když podpora nové měny zůstává omezená.

Novodobá zlatá horečka

Bitcoin se těší tak velké popularitě i díky tomu, že se dá těžit na vlastní pěst pomocí výkonných počítačů. Novodobí těžaři tak doslova rozpoutali na internetu zlatou horečku. Je to patrné při pohledu do nabídek jednotlivých obchodů, kde je řada grafik a procesorů beznadějně vyprodaná. A to platí i v Česku.

Poptávka je vysoká především u hardwaru, který by jinak našel uplatnění v herních sestavách. „Největší zájem je o grafické karty AMD Radeon RX 580, RX 570, NVIDIA GTX 1060 a GTX 1070. Zájem je dokonce takový, že jsou aktuálně na celém trhu nedostatkovým zbožím,“ reagoval na dotaz Novinek Michal Gabriel, marketingový ředitel CZC.cz.

Od letošního května je například bitcoiny možné platit v Alze. „Průměrná objednávka se pohybuje momentálně v částce kolem 8000 Kč, největší objednávka byla v hodnotě 560 000 Kč. Procentuálně je největší zájem o bitcoiny v ČR, v absolutní hodnotě ale převažují nákupy v zahraničí. Platby bitcoiny nejsou ale koncentrované do jedné země, jsou rozložené do celé Evropy,“ uvedl pro Novinky.cz Igor Pauer, e-commerce business director Alza.cz.

Pro těžbu bitcoinů či jiných kryptoměn je potřeba mít relativně výkonný počítač, do kterého se nainstaluje speciální software. Ten pak počítá předem nastavené výpočty, jejich výsledkem je zisk virtuálních mincí. Za ty je pak možné klidně nakupovat prakticky cokoliv.

Bitcoiny a další kryptoměny se uchovávají ve speciálních virtuálních peněženkách. Více se o této problematice dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]