Rychlý internet v celém Česku? Zákon zlevní operátorům náklady na stavby sítí

Operátorům by měly klesnout náklady při budování komunikačních sítí. Umožní to zákon, který v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Operátoři by mohli podle odhadu vlády při budování vysokorychlostních sítí do roku 2020 ušetřit 20 až 30 procent celkových nákladů. Díky tomu by měli být schopni vybudovat vysokorychlostní sítě, jež umožní připojení o rychlosti nejméně 30 megabitů za sekundu, prakticky po celé republice.