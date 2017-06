Vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyvíjejí sadu tlakových senzorů, které se do „chytré boty“ zavedou a následně budou snímat a hodnotit pohyb.

„Chytrá bota vám například napoví, zda běžíte správně či se dopouštíte zásadních chyb. Na základě statické a dynamické analýzy dokáže stanovit, jaký máte došlap. To znamená, že díky celkové analýze sil souvisejících s pohybem lidského těla dokáže po technické stránce lépe vyhodnotit správnost vaší pohybové aktivity,“ uvedl Petr Slobodian, který senzory do chytré boty vyvíjí.

Speciální, patentově chráněné senzory jsou vyrobeny na kompozitní bázi s obsahem uhlíkových nanotrubiček. „Už se nám je podařilo úspěšně zapouzdřit, takže jsou vysoce odolné, aniž by přitom něco ztratily na svých unikátních vlastnostech,“ poznamenal Jiří Matyáš, který na výrobě senzorů pracuje.

Cukrovkáři i malé děti

Informace o pohybu člověka získané ze senzorů si budou moci lidé přenést například pomocí aplikace na mobilním telefonu do počítače ošetřujícího lékaře či osobního trenéra.

Na trhu by se „chytrá bota“ mohla objevit do tří let. Využívat ji mohou i rehabilitační oddělení a specializovaná centra. „Určena bude třeba pro profesionální i amatérské sportovce, vojáky, ale také pro pacienty s cukrovkou či po mozkové mrtvici, kteří se musí v mnoha případech znovu učit chodit. Pomocí této technologie by navíc bylo možné částečně podchytit i správný vývoj chodidel u dětí,“ jsou přesvědčeni vědci.

Za myšlenkou „chytré boty“ stojí Daniel Majc, podnikatel ze Slavičína, jehož obor podnikání leží v úplně jiné oblasti.

„Jsem geodet, ale celý život se věnuji sportu a vždy mě zajímalo, zda konkrétní pohybovou aktivitu dělám dobře a co mohu udělat pro to, abych se v ní mohl zlepšovat. Botám se ale věnoval můj dědeček, takže vztah k tomuto oboru určitě mám,“ řekl Majc.